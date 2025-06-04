Emak-Emak Ngamuk Tak Kebagian Sembako

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |19:31 WIB
Emak-Emak Ngamuk Tak Kebagian Sembako
Pembagian sembako di Depok berakhir ricuh. (Foto: RCTI).
DEPOK – Pembagian sembako di kantor Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat berlangsung ricuh. Sejumlah emak-emak emosi lantaran tak kebagian meski sudah antre lama. Ketidakjelasan kupon serta sistem distribusi membuat kegiatan operasi pasar murah itu kacau-balau.

Berdasarkan video yang viral di media sosial, terdengar jeritan emak-emak mengecam kekacauan itu. “Udah pada ngantri enggak dapat karena enggak ada kupon. Udah pada habis. Tapi ini mau dibawa ke mana? Ke Pak Dedy. Ya Allah, Pak Dedy aneh banget,” teriak perempuan dalam rekaman tersebut dikutip Seputar iNews, Rabu (4/6/2025).

Pantauan di lokasi, sejumlah ibu rumah tangga berteriak menuding distribusi bantuan tak merata dan tak transparan. Meski sudah mengantre, namun banyak warga justru pulang dengan tangan kosong. Mereka mengaku bingung karena tak ada kejelasan pembagian sembako harus berdasarkan kupon atau cukup menunjukkan KTP. 


 

(Zen Teguh)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209296//emak_emak_sembako_murah_di_monas-DzAP_large.jpg
Senangnya Emak-Emak Ada Gerakan Sembako Murah di Monas, Harap Bisa Sering Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209289//pembagian_sembako_di_monas-cHTf_large.jpg
Lautan Manusia Padati Monas saat Pembagian Sembako dan Pasar Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/340/3209170//viral-Ig4H_large.jpg
Warga Depok  yang Terseret Arus saat Libur Lebaran di Pantai Kayakas Belum Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/338/3208618//viral-wVyv_large.jpg
Heboh! 8 Jasad di TPU Muara Benda Depok Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872//rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/338/3207796//sholat-z670_large.jpeg
Viral Warga Depok Laksanakan Sholat Id Hari Ini
