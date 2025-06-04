Emak-Emak Ngamuk Tak Kebagian Sembako

DEPOK – Pembagian sembako di kantor Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat berlangsung ricuh. Sejumlah emak-emak emosi lantaran tak kebagian meski sudah antre lama. Ketidakjelasan kupon serta sistem distribusi membuat kegiatan operasi pasar murah itu kacau-balau.

Berdasarkan video yang viral di media sosial, terdengar jeritan emak-emak mengecam kekacauan itu. “Udah pada ngantri enggak dapat karena enggak ada kupon. Udah pada habis. Tapi ini mau dibawa ke mana? Ke Pak Dedy. Ya Allah, Pak Dedy aneh banget,” teriak perempuan dalam rekaman tersebut dikutip Seputar iNews, Rabu (4/6/2025).

Pantauan di lokasi, sejumlah ibu rumah tangga berteriak menuding distribusi bantuan tak merata dan tak transparan. Meski sudah mengantre, namun banyak warga justru pulang dengan tangan kosong. Mereka mengaku bingung karena tak ada kejelasan pembagian sembako harus berdasarkan kupon atau cukup menunjukkan KTP.





(Zen Teguh)