Heboh Lomba Cerdas Cermat MPR, Jawaban Benar tapi Dinilai Salah!

PONTIANAK - Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR di Kalimantan Barat menjadi sorotan publik. Masyarakat ramai-ramai mengecam penyelenggaraan lomba itu termasuk terhadap MPR dan pembawa acara yang dinilai telah melakukan blunder parah.

Berdasarkan siaran di kanal Youtube MPR pada 9 Mei 2026, insiden bermula ketika pembawa acara memberikan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi tim pertama yang menekan bel dan menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta diresmikan oleh Presiden.

Namun, jawaban tersebut dinyatakan salah oleh juri Dyastasita Widya Budi. Alhasil, Regu C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai minus lima. Anehnya ketika Regu B dari SMAN 1 Sambas menjawab dengan jawaban persis justri dianggap tepat dan diberikan nilai 10.

Kontan penilaian juri ini diprotes SMAN 1 Pontianak. Namun juri mengabaikan protes itu dan menganggap penilaian mereka tak dapat diganggu gugat. Jawaban juri ditegaskan oleh pembawa acara. Lomba cerdas cermat ini pun viral. MPR telah minta maaf terkait peristiwa tersebut.





