Murka, Suami Rusak Mobil Istri

BOJONEGORO – Heboh video amatir warga menunjukkan seorang suami merusak mobil istrinya di Desa Turi Gede, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku berinisial SKR merusak kaca depan, spion hingga ban mobil dengan menggunakan paving block.

Ironisnya, saat insiden terjadi istri masih berada dalam mobil. Mengetahui suami kalap, perempuan itu segera keluar dan berlari menyelamatkan diri. Laporan Buletin iNews, dikutip Senin (16/6/2025), kejadian ini ditangani Polsek Kepohbaru.

Menurut polisi, dugaan sementara aksi perusakan mobil dipicu masalah keluarga. Kedua pasangan itu pun diminta menyelesaikan secara tersebut secara damai dan kekeluargaan.





(Taufik Fajar)