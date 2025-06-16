HOME TV SCOPE GTV

Murka, Suami Rusak Mobil Istri

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |13:12 WIB
Murka, Suami Rusak Mobil Istri
Seorang suami di Bojonegoro merusak mobil yang ditumpangi istrinya. (Foto: GTV).
BOJONEGORO – Heboh video amatir warga menunjukkan seorang suami merusak mobil istrinya di Desa Turi Gede, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku berinisial SKR merusak kaca depan, spion hingga ban mobil dengan menggunakan paving block. 

Ironisnya, saat insiden terjadi istri masih berada dalam mobil. Mengetahui suami kalap, perempuan itu segera keluar dan berlari menyelamatkan diri. Laporan Buletin iNews, dikutip Senin (16/6/2025), kejadian ini ditangani Polsek Kepohbaru.

Menurut polisi, dugaan sementara aksi perusakan mobil dipicu masalah keluarga. Kedua pasangan itu pun diminta menyelesaikan secara tersebut secara damai dan kekeluargaan.


 

(Taufik Fajar)

