Momen Unik Dua Gorila Ragunan Rayakan Ulang Tahun

Dua ekor gorila di Taman Margasatwa Ragunan rayakan ulang tahun ke-31, Minggu (10/5/2026). (Foto: GTV).

JAKARTA – Momen istimewa terjadi di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta pada Minggu (10/5/2026) lalu. Pengelola tempat wisata edukasi ini merayakan ulang tahun ke-31 dua ekor gorila koleksi mereka.

Kedua gorila yang berulang tahun tersebut bernama Kihi dan Kumbo. Perayaan ulang tahun ini tak pelak menjadi daya tarik bagi pengunjung. Di momen tersebut tampak pengelola memberikan buah yang disusun seperti kue tart ulang tahun.

Menariknya pada buah-buahan itu tertancap juga ucapan selamat ulang tahun kepada Kihi dan Kumbo. Para pengunjung Taman Margasatwa Ragunan pun turut antusias menyaksikan momen istimewa itu.

Kegiatan perayaan ulang tahun satwa juga menjadi bagian dari edukasi konservasi dan upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian satwa langka.

(Zen Teguh)