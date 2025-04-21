Bentrok Dua Perguruan Silat Bikin Warga di Magetan Ketakutan

MAGETAN – Bentrokan antar dua kelompok perguruan silat kembali pecah dan menimbulkan ketegangan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, usai salah satu kelompok menghadiri acara halal bihalal, Minggu.

Keributan dipicu oleh aksi penyekatan jalan yang dilakukan salah satu kelompok perguruan, yang kemudian memancing protes dari kelompok lainnya. Situasi pun memanas dan berubah menjadi bentrokan yang melibatkan ratusan orang dari kedua kubu.

Warga sekitar panik dan ketakutan melihat aksi saling serang yang berlangsung di jalan penghubung Magetan–Madiun. Suasana sempat mencekam hingga mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Untuk meredam konflik, ratusan personel gabungan dari kepolisian dan TNI diterjunkan ke lokasi guna membubarkan massa dan mengamankan keadaan. Insiden ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas kelompok perguruan silat yang kerap memicu konflik di wilayah Jawa Timur. (Asfi Manar/Dwinarto)

