Fachri Albar Positif Konsumsi Lebih dari Satu Jenis Narkoba

JAKARTA – Aktor Fachri Albar resmi ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Usai penangkapan, Fachri langsung menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolres.

Hasil tes menunjukkan Fachri Albar positif mengonsumsi lebih dari satu jenis narkotika. Hal ini memperkuat dugaan keterlibatannya dalam kasus penyalahgunaan zat terlarang tersebut.

Saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami peran Fachri, jenis narkoba yang dikonsumsi, serta jumlah barang bukti yang diamankan dari penangkapan tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang artis Tanah Air yang terjerat narkoba. Polisi berjanji akan mengusut kasus ini hingga tuntas. (Tim iNews/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)