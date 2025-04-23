Kembali Tersandung Narkoba, Aktor F-A Diamankan di Rumahnya

JAKARTA – Seorang publik figur kembali diamankan polisi akibat dugaan penyalahgunaan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang aktor film berinisial F-A di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada 20 April lalu.

Dugaan kuat mengarah pada aktor Fachri Albar, yang sebelumnya juga pernah terjerat kasus serupa pada tahun 2018. Saat itu, ia diamankan dengan barang bukti berupa sabu, ganja, dan pil Dumolid.

Penangkapan F-A kali ini dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Vernal Armando Sambo. Dalam pernyataannya, Vernal menyebutkan bahwa F-A tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Unit 1, termasuk pengujian terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkotika.

"Masih kami dalami, termasuk jenis narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan," ujar Kompol Vernal.

Kasus ini kembali menambah daftar panjang publik figur yang tersandung narkoba, dan menjadi peringatan keras akan bahaya penyalahgunaan zat terlarang di kalangan selebritas. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)