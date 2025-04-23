Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Kembali Tersandung Narkoba, Aktor F-A Diamankan di Rumahnya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |10:40 WIB
Seorang publik figur kembali diamankan polisi akibat dugaan penyalahgunaan narkoba/Foto: GTV
A
A
A

Kembali Tersandung Narkoba, Aktor F-A Diamankan di Rumahnya
JAKARTA – Seorang publik figur kembali diamankan polisi akibat dugaan penyalahgunaan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang aktor film berinisial F-A di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada 20 April lalu.

Dugaan kuat mengarah pada aktor Fachri Albar, yang sebelumnya juga pernah terjerat kasus serupa pada tahun 2018. Saat itu, ia diamankan dengan barang bukti berupa sabu, ganja, dan pil Dumolid.

Penangkapan F-A kali ini dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Vernal Armando Sambo. Dalam pernyataannya, Vernal menyebutkan bahwa F-A tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Unit 1, termasuk pengujian terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkotika.

"Masih kami dalami, termasuk jenis narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan," ujar Kompol Vernal.

Kasus ini kembali menambah daftar panjang publik figur yang tersandung narkoba, dan menjadi peringatan keras akan bahaya penyalahgunaan zat terlarang di kalangan selebritas. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement