Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan

Kemacetan masih terjadi di Tol Cikatama hingga Kamis (19/3/2026). 9Foto: MNCTV).

JAKARTA - Lonjakan kendaraan pemudik mulai memadati ruas Tol Jakarta–Cikampek Utama, Kamis (19/3/2026). Kepadatan tak terhindarkan, membuat arus lalu lintas tersendat di sejumlah titik menuju arah Timur.

Untuk mengurai kemacetan, petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menambah lajur contraflow. Jika sebelumnya hanya dua lajur, kini diperluas menjadi tiga lajur, tepatnya di KM 48 hingga KM 66 menuju arah Cikampek.

Langkah ini diambil menyusul peningkatan signifikan volume kendaraan menjelang arus mudik Lebaran. Pihak pengelola tol menyebut kebijakan tersebut bersifat situasional dan akan terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penambahan lajur dinilai sebagai upaya cepat untuk menjaga kelancaran perjalanan pemudik yang terus meningkat sejak pagi hari.





(Zen Teguh)