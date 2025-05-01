Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Kepala Sekolah di Sukoharjo Ditangkap atas Kasus Pelecehan Seksual Terhadap 20 Siswa

A
A
A

SUKOHARJO – Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang kepala sekolah swasta di Sukoharjo, Jawa Tengah, terungkap setelah berlangsung selama tiga tahun. Kepala sekolah berinisial DI (37) dilaporkan telah melakukan tindakan pelecehan terhadap 20 siswa laki-laki di sekolah tempatnya bekerja. Kasus ini mencuat setelah salah satu korban melapor kepada orang tua pada Februari 2025.

Pelecehan seksual tersebut terjadi di berbagai lokasi di dalam sekolah, termasuk di toilet. Kejadian-kejadian tersebut baru diketahui setelah salah satu korban memberanikan diri untuk mengungkapkan perbuatannya. Kini, seluruh siswa korban tengah dalam pendampingan psikologis.

Polisi telah menangkap pelaku dan menjeratnya dengan pasal pelecehan seksual, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Kasus ini semakin menambah daftar fakta memprihatinkan dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para siswa. (Zannuar Setiadji/Dwinarto)

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement