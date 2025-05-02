Momen Canda Presiden Prabowo di Tengah Aksi Hari Buruh 

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |20:55 WIB
Momen Canda Presiden Prabowo di Tengah Aksi Hari Buruh. (Foto: Ist)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Kehadiran Prabowo menjadi momen bersejarah, karena ia menjadi Presiden RI kedua yang hadir langsung dalam perayaan May Day, setelah Presiden Soekarno pada 1965 silam di Gelora Bung Karno.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya terhadap kesejahteraan buruh. Ia mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Penanganan PHK.

Seperti biasa, pidato Prabowo juga diwarnai dengan guyonan khasnya. Ia sempat bercanda soal sahutan massa buruh yang lebih ramai saat nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya disebut.

"Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya... uuhh, kok lebih banyak sahutannya daripada untuk gue, padahal yang presiden gue, nih... hahaha!" canda Prabowo di atas panggung.

Presiden juga berkelakar kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. "Saya nggak akan ganti Kapolri dan Panglima, soalnya namanya mirip saya. Prabowo dan Subianto, hahaha," ujarnya disambut tawa peserta aksi.

Momen menarik terjadi usai Prabowo menyelesaikan pidatonya. Ia melempar topi dan melepas baju safari yang dikenakannya, lalu melemparkan ke arah massa buruh. Aksi itu disambut sorak-sorai para buruh yang memadati area Monas. Tak berhenti di situ, dari atap mobil dinasnya, Prabowo juga sempat melambaikan tangan dan melemparkan beberapa potong baju tambahan ke arah buruh sebelum meninggalkan lokasi. (Tim iNews/Dwinarto)


 

(Rani Hardjanti)

