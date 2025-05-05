Baru Sebulan Bebas, Residivis Motor di Pasuruan Kembali Beraksi di Siang Bolong

PASURUAN – Seorang residivis kasus pencurian sepeda motor kembali berulah tak lama setelah menghirup udara bebas. Pelaku bernama Adam Safaat, yang baru sebulan keluar dari penjara, nekat mencuri motor di siang hari di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur.

Aksi pelaku terekam kamera pengawas saat mendorong sepeda motor hasil curiannya dengan langkah santai di tengah kondisi jalan yang cukup ramai. Ironisnya, tak ada satu pun warga yang mencurigai aksi nekat tersebut.

Setelah menerima laporan dari korban dan memeriksa rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil membekuk Adam di kawasan Gadingrejo. Berdasarkan catatan kepolisian, Adam merupakan mantan narapidana kasus serupa.

Kini, pelaku kembali harus berhadapan dengan hukum dan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan. Ia terancam hukuman penjara maksimal lima tahun. (Jaka Samudra/Dwinarto)

