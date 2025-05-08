HOME TV SCOPE RCTI

Tragedi di Purworejo, 11 Jenazah Guru SD Korban Tabrakan Maut Teridentifikasi

Tim iNews TV , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |16:59 WIB
PURWOREJO – Sebelas jenazah korban tewas dalam kecelakaan maut antara truk tronton dan angkot di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berhasil diidentifikasi. Mayoritas korban merupakan guru dari SD Islam Tahfidz Quran As Syafi’iyah, Magelang, yang saat itu tengah dalam perjalanan takziah.

Sebelumnya, proses identifikasi sempat mengalami kendala karena enam jenazah mengalami luka parah akibat kerasnya benturan. Angkot yang membawa para guru hancur berkeping-keping usai dihantam truk tronton di jalan menurun dan terguling hingga menabrak rumah warga.

Salah satu korban, Isna Hayati, dimakamkan dengan isak tangis keluarga. Bahkan ada anggota keluarga yang jatuh pingsan dan harus ditandu. Sang ibu mengenang mimpi putrinya soal kematian kakaknya, yang kini terasa seperti firasat. Isna meninggalkan seorang suami dan balita berusia 21 bulan.

Kecelakaan ini menyisakan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi siswa dan rekan guru yang ditinggalkan. Polisi melalui tim Inafis turut dilibatkan untuk membantu proses identifikasi jenazah yang mengalami luka berat. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

