Tembok 15 Meter Roboh Dihantam Luapan Kali, Permukiman dan Akses Jalan di Pejaten Terendam

Tim iNews TV , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |15:44 WIB
Tembok 15 meter roboh dihantam luapan kali, permukiman dan akses jalan di Pejaten terendam. (Foto: MNCTV)
JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan pada Rabu (7/5/2025) siang menyebabkan tembok sepanjang 15 meter di Jalan Empang Tiga Raya, Pejaten, roboh usai diterjang luapan air kali. Akibatnya, banjir setinggi satu meter merendam permukiman warga dan memutus akses jalan dari Kalibata menuju Rawajati.

Derasnya aliran air membuat saluran air yang berada tepat di belakang tembok pembatas meluap. Warga yang tidak menduga akan terjadi banjir mendadak pun panik, dan bergegas mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

“Air tiba-tiba masuk cepat banget. Tembok kayaknya nggak kuat nahan air karena salurannya mampet,” ujar salah seorang warga setempat.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini mengakibatkan sejumlah lapak pedagang rusak akibat tertimpa tembok yang roboh. Beruntung, tiang penyangga kabel listrik berhasil menahan tembok agar tidak ambruk sepenuhnya ke jalan.

Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki sistem drainase dan memastikan saluran air berfungsi dengan baik, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

