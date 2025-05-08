HOME TV SCOPE MNCTV

Liga Futsal Profesional 2025 Kembali Bergulir, Lima Laga Sengit Warnai Pekan Ke-8

Tim iNews TV , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |16:31 WIB
Liga Futsal Profesional 2025 Kembali Bergulir, Lima Laga Sengit Warnai Pekan Ke-8
Liga Futsal Profesional 2025 kembali bergulir, lima laga sengit warnai pekan ke-8. (Foto: MNCTV)
ACEH – Setelah libur panjang, Liga Futsal Profesional 2025 kembali bergulir dengan menyajikan lima pertandingan seru pada pekan kedelapan. Laga pembuka yang sangat dinantikan langsung mempertemukan Black Steel FC melawan Moncongbulo FC di GOR Harapan Bangsa, Aceh. Tim asal Papua, Black Steel FC, tampil dominan dan berhasil membungkam Moncongbulo dengan skor telak 8-1.

Pada pertandingan kedua, dua tim papan atas, Fafage Banua dan Pangsumma FC, harus puas bermain imbang 3-3 setelah saling menyerang untuk meraih poin penuh. Pertandingan ketiga mempertemukan juara bertahan Kuda Laut Nusantara melawan Bintang Timur Surabaya (BTS FC). Meskipun menghadapi perlawanan sengit, BTS FC berhasil meraih kemenangan 2-5.

Pada laga keempat, Sadakata FC berhasil mengatasi Rafhely FC dengan skor tipis 4-3 setelah sempat kesulitan di awal pertandingan. Laga penutup juga tak kalah seru, di mana Cosmo JNE berhadapan dengan Unggul United. Dalam pertandingan yang penuh hujan gol ini, Unggul United berhasil menang tipis 4-5. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/51/3209456//moncongbulo_fc_vs_unggul_fc-uLDz_large.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Sempat Tertinggal, Unggul FC Malang Mengamuk dan Libas Moncongbulo 6-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/51/3209448//fafage_banua_vs_asahan_allstar-1pxs_large.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Fafage Banua Hancurkan Asahan Allstar 6-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/51/3209413//cosmo_jne_vs_halus_fc-hved_large.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Cosmo JNE Mengamuk, Halus FC Dilumat 10-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/51/3209382//black_steel-aeR8_large.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Black Steel Hancurkan Raybit FC 10-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/51/3209364//pangsuma_fc_vs_kuda_laut_nusantara-iZ7n_large.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Pangsuma FC Gilas Kuda Laut Nusantara 4-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/51/3209275//pro_futsal_2025_2026_di_vision-jxYJ_large.jpg
Cara Nonton dan Jadwal Pro Futsal League Indonesia 2025-2026 Minggu Ini, Live Streaming di VISION+!
