Liga Futsal Profesional 2025 Kembali Bergulir, Lima Laga Sengit Warnai Pekan Ke-8

ACEH – Setelah libur panjang, Liga Futsal Profesional 2025 kembali bergulir dengan menyajikan lima pertandingan seru pada pekan kedelapan. Laga pembuka yang sangat dinantikan langsung mempertemukan Black Steel FC melawan Moncongbulo FC di GOR Harapan Bangsa, Aceh. Tim asal Papua, Black Steel FC, tampil dominan dan berhasil membungkam Moncongbulo dengan skor telak 8-1.

Pada pertandingan kedua, dua tim papan atas, Fafage Banua dan Pangsumma FC, harus puas bermain imbang 3-3 setelah saling menyerang untuk meraih poin penuh. Pertandingan ketiga mempertemukan juara bertahan Kuda Laut Nusantara melawan Bintang Timur Surabaya (BTS FC). Meskipun menghadapi perlawanan sengit, BTS FC berhasil meraih kemenangan 2-5.

Pada laga keempat, Sadakata FC berhasil mengatasi Rafhely FC dengan skor tipis 4-3 setelah sempat kesulitan di awal pertandingan. Laga penutup juga tak kalah seru, di mana Cosmo JNE berhadapan dengan Unggul United. Dalam pertandingan yang penuh hujan gol ini, Unggul United berhasil menang tipis 4-5. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)