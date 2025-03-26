Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Ingin Trendi saat Lebaran, Warga Serbu Persewaan Ponsel Mewah di Gunungkidul

Tim iNews TV , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |20:21 WIB
Ingin trendi saat Lebaran, warga serbu persewaan ponsel mewah di Gunungkidul. (Foto: RCTI)
A
A
A

GUNUNGKIDUL – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, layanan persewaan ponsel mewah di Jalan Jogja-Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta diserbu warga. Puluhan unit iPhone telah habis dipesan, terutama oleh kalangan anak muda yang ingin tampil trendi saat Lebaran.

Permintaan penyewaan meningkat sejak awal Ramadhan. Harga sewa ponsel mewah ini berkisar Rp150 ribu hingga Rp320 ribu per hari, tergantung tipe dan durasi pemakaian. Selain untuk bergaya, banyak penyewa menggunakannya untuk dokumentasi dan membuat konten selama perayaan Idul Fitri.

Pemilik persewaan ponsel mengungkapkan bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun, terutama saat Lebaran. Ponsel-ponsel premium banyak dicari agar pengguna bisa tampil lebih percaya diri saat berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement