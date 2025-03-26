Ingin Trendi saat Lebaran, Warga Serbu Persewaan Ponsel Mewah di Gunungkidul

GUNUNGKIDUL – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, layanan persewaan ponsel mewah di Jalan Jogja-Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta diserbu warga. Puluhan unit iPhone telah habis dipesan, terutama oleh kalangan anak muda yang ingin tampil trendi saat Lebaran.

Permintaan penyewaan meningkat sejak awal Ramadhan. Harga sewa ponsel mewah ini berkisar Rp150 ribu hingga Rp320 ribu per hari, tergantung tipe dan durasi pemakaian. Selain untuk bergaya, banyak penyewa menggunakannya untuk dokumentasi dan membuat konten selama perayaan Idul Fitri.



Pemilik persewaan ponsel mengungkapkan bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun, terutama saat Lebaran. Ponsel-ponsel premium banyak dicari agar pengguna bisa tampil lebih percaya diri saat berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)