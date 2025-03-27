HOME TV SCOPE GTV

Pemotor di Blitar Tewas Usai Bubuk Mesiu yang Dibawanya Meledak

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |14:40 WIB
Pemotor di Blitar Tewas Usai Bubuk Mesiu yang Dibawanya Meledak
Pemotor di Blitar Tewas Usai Bubuk Mesiu yang Dibawanya Meledak.
BLITAR – Seorang pemotor di Kabupaten Blitar tewas setelah bubuk mesiu yang dibawanya meledak akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Talun, Rabu. Korban diketahui bernama Ashbar Aosath Al Maliki (21).

Kejadian bermula saat korban terjatuh dan terseret beberapa meter setelah mengalami kecelakaan. Sesaat kemudian, terdengar ledakan hebat di lokasi. Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) mengungkap bahwa korban diduga membawa bubuk mesiu yang kemudian meledak, menyebabkan luka parah di bagian perut.

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Wlingi. Sementara itu, Polres Blitar masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui lebih lanjut penyebab dan tujuan korban membawa bubuk mesiu tersebut. (Robby Ridwan/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

