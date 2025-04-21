Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Selang Gas Bocor, Rumah di Cilincing Meledak Sebabkan Pasutri Luka Bakar

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |14:44 WIB
Selang Gas Bocor, Rumah di Cilincing Meledak Sebabkan Pasutri Luka Bakar. (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Ledakan hebat akibat kebocoran gas terjadi di sebuah rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025). Insiden tersebut menyebabkan pasangan suami istri, Saipuloh dan istrinya, mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Keduanya saat ini dirawat intensif di RSUD Koja.

Peristiwa bermula saat keluarga tersebut baru pulang dari rumah kerabat dan mencium bau gas menyengat di dalam rumah. Saipuloh mencoba mencabut selang regulator dari tabung gas elpiji 3 kilogram. Namun nahas, saat ia hendak memasang air dan menyambungkan kembali selang gas, tiba-tiba terjadi ledakan yang begitu dahsyat hingga menghancurkan bagian rumah.

Dua anak korban yang masih berusia 3 dan 6 tahun tidak mengalami luka fisik, namun mereka mengalami trauma berat akibat kejadian tersebut.

Petugas pemadam kebakaran dan aparat setempat telah melakukan evakuasi serta pemeriksaan lebih lanjut di lokasi. Sementara itu, warga sekitar diminta untuk lebih waspada terhadap penggunaan gas elpiji, terutama memeriksa kelayakan selang dan regulator. (Tim iNews/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement