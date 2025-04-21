Selang Gas Bocor, Rumah di Cilincing Meledak Sebabkan Pasutri Luka Bakar

JAKARTA – Ledakan hebat akibat kebocoran gas terjadi di sebuah rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025). Insiden tersebut menyebabkan pasangan suami istri, Saipuloh dan istrinya, mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Keduanya saat ini dirawat intensif di RSUD Koja.

Peristiwa bermula saat keluarga tersebut baru pulang dari rumah kerabat dan mencium bau gas menyengat di dalam rumah. Saipuloh mencoba mencabut selang regulator dari tabung gas elpiji 3 kilogram. Namun nahas, saat ia hendak memasang air dan menyambungkan kembali selang gas, tiba-tiba terjadi ledakan yang begitu dahsyat hingga menghancurkan bagian rumah.

Dua anak korban yang masih berusia 3 dan 6 tahun tidak mengalami luka fisik, namun mereka mengalami trauma berat akibat kejadian tersebut.

Petugas pemadam kebakaran dan aparat setempat telah melakukan evakuasi serta pemeriksaan lebih lanjut di lokasi. Sementara itu, warga sekitar diminta untuk lebih waspada terhadap penggunaan gas elpiji, terutama memeriksa kelayakan selang dan regulator.

