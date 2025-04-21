Ridwan Kamil Resmi Laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim, Bantah Tuduhan dan Siap Jalani Tes DNA

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana, ke Bareskrim Polri. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas tuduhan Lisa yang mengklaim memiliki anak hasil hubungan dengan pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

Laporan Ridwan Kamil didasarkan pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena pernyataan Lisa dinilai mencemarkan nama baik dan mengganggu psikologis keluarganya.

Ridwan Kamil membantah keras semua tuduhan dan menyatakan siap menjalani tes DNA apabila diminta oleh pihak kepolisian sebagai bentuk pembuktian.

Kasus ini bermula dari pengakuan Lisa Mariana yang mengklaim mengenal Ridwan Kamil sejak Mei 2021. Namun, di tengah panasnya isu perselingkuhan, muncul sosok Revelino Tuwasey yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa. Ia mengungkapkan bahwa kehamilan Lisa terjadi setelah keduanya berhubungan intim usai pesta minuman keras di kawasan hiburan malam SCBD, Jakarta. Kasus ini kini dalam penanganan Bareskrim, dan menjadi sorotan publik karena melibatkan figur publik serta dinamika yang terus berkembang. (Tim iNews/Dwinarto)

