Bule Rusia Ngamuk Telanjang di Monas, Diduga Alami Depresi Berat

JAKARTA – Seorang pria warga negara asing (WNA) menggemparkan kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (29/4) siang. Pria tersebut nekat berlari tanpa busana dan alas kaki di area publik, sehingga langsung diamankan oleh petugas TNI dan Satpol PP.

Menurut informasi, WNA yang belakangan diketahui bernama Viktor (36) asal Rusia itu mulai berlari dari pintu gerbang timur Monas hingga masuk ke dalam area taman. Aksi nekat tersebut membuat petugas yang sedang berjaga terkejut dan langsung menangkapnya.

Awalnya, Viktor enggan berbicara. Namun setelah ditenangkan, ia mengaku baru tiba di Jakarta seorang diri usai berwisata ke kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, dengan menggunakan kereta api. Anehnya, pria ini mengaku telah merusak sendiri kartu identitas dan paspornya sesaat setelah tiba di Indonesia.

Diduga, Viktor mengalami gangguan psikologis akibat beban pikiran yang berat. Ia tampak linglung dan tidak bisa menjelaskan secara runtut maksud aksinya.

Setelah diberikan makanan dan dimandikan, Viktor kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya, pihak kepolisian akan menyerahkan kasus ini ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk penanganan selanjutnya. (Rani Stones Sanjaya/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)