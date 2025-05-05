Baru 6 Bulan Kerja, Karyawan Toko Kue di Petamburan Gasak Bahan dan Barang Elektronik Majikan

Baru 6 Bulan Kerja, Karyawan Toko Kue di Petamburan Gasak Bahan dan Barang Elektronik Majikan

JAKARTA – Seorang karyawan toko kue di kawasan Petamburan, Jakarta Barat, nekat mencuri bahan-bahan kue serta perangkat elektronik milik majikannya. Pelaku yang diketahui bernama Eko Samudera ini melakukan aksinya saat toko dalam keadaan sepi, dan pemiliknya sedang tidak berada di tempat.

Tak hanya bahan kue, Eko juga membawa kabur laptop, ponsel, dan sejumlah uang. Ia memanfaatkan waktu saat karyawan lain belum datang untuk melancarkan aksinya. Aksi pencurian itu sempat dipergoki oleh rekan kerjanya, namun pelaku beralasan hendak membawa bahan kue ke rumah majikan lainnya.

Sayangnya, sang rekan kerja tidak menaruh curiga, hingga pelaku benar-benar kabur dan menghilang. Akibat kejadian ini, pemilik toko menderita kerugian hingga Rp50 juta.

Korban kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Grogol Petamburan untuk ditindaklanjuti. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku yang diketahui baru bekerja selama enam bulan di toko tersebut. (Miftahul Ghani/Dwinarto)





