Empat Penambang Emas Ilegal Tewas Tertimbun Longsor di Kapuas

PALANGKARAYA – Aktivitas penambangan emas ilegal di Kapuas, Kalimantan Tengah, kembali memakan korban jiwa. Empat penambang tewas setelah tertimbun longsor di lokasi tambang liar yang berada di kawasan Desa di Kabupaten Kapuas.

Peristiwa tragis ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras, menyebabkan tanah di sekitar lokasi tambang menjadi labil dan longsor. Keempat korban yang sedang bekerja saat kejadian tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun material longsoran.

Korban tewas masing-masing teridentifikasi sebagai Yunedi, Gasi, Sarip, dan Padli. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap oleh warga setempat bersama tim gabungan dari pihak berwenang.

Menurut saksi mata, longsor terjadi saat para penambang tetap nekat bekerja meski hujan mengguyur deras. Tanah yang gembur langsung ambles dan menutup lubang tambang di mana para korban berada.

Usai kejadian, aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi tersebut langsung dihentikan oleh aparat untuk mencegah jatuhnya korban lanjutan. (Ade Sata/Dwinarto)

