Kantor dan Bengkel Truk di Cilincing Jakarta Utara Terbakar, Penyebab Diduga Korsleting

JAKARTA – Sebuah kantor dan bengkel mobil truk trailer yang terletak di Jalan Jaya Pura Satu, Cilincing, Jakarta Utara, terbakar. Kebakaran yang melanda lokasi ini cepat membesar, sebagian besar karena banyaknya material yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat merambat ke peti kemas yang digunakan sebagai kantor.

Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting di bagian belakang bengkel. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, dan api berhasil dipadamkan setelah setengah jam. Beruntung, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polsek Cilincing Jakarta Utara. (Dwinarto)

