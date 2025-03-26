Jakarta Bergemuruh! Suporter Timnas Rayakan Kemenangan dengan Lagu Tanah Airku

JAKARTA – Euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain masih terasa hingga usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Puluhan ribu suporter dan para pemain larut dalam kebahagiaan, menyanyikan lagu "Tanah Airku" ciptaan Ibu Soed sebagai ungkapan rasa bangga.

Suasana penuh haru dan semangat kebangsaan menyelimuti seluruh sudut stadion. Suporter merayakan kemenangan dengan nyanyian dan sorak sorai, menciptakan momen tak terlupakan di GBK.

Hasil gemilang ini semakin memperkuat dukungan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang terus menunjukkan performa terbaiknya di kancah internasional. (Dwinarto)





(Tuty Ocktaviany)