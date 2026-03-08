Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menginstruksikan seluruh prajurit TNI untuk berada dalam status Siaga 1. Perintah ini dikeluarkan sebagai langkah antisipasi menyusul meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah serta perkembangan situasi keamanan di dalam negeri.

Instruksi tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada Minggu, 1 Maret 2026. Dalam telegram itu terdapat tujuh perintah penting, mulai dari peningkatan patroli di objek vital strategis, penguatan deteksi dini udara oleh Kohanudnas selama 24 jam, hingga pemantauan situasi oleh Badan Intelijen Strategis TNI.

Sementara itu Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.

“Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin.” ujar dia.





(Zen Teguh)