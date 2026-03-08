Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara

Gelombang serangan rudal Iran mulai menghujani Tel Aviv sebagai balasan atas perang yang dimulai Israel-AS, Sabtu (28/2/2026). (Foto: GTV)

TEL AVIV - Sirene darurat meraung-raung di Tel Aviv saat gelombang serangan rudal Iran menghujani Israel. Gelap malam langit Negeri Zionis itu seketika bertabur cahaya dari ledakan-ledakan misil Iron Dome yang mencoba mencegat.

Stasiun televisi pemerintah Iran mengatakan, Teheran telah menembakkan rudal "ke sasaran di jantung Tel Aviv," . Laporan Aljazeera maupun The Jerusalem Post, Jumat (6/3/2026), menunjukkan gedung-gedung di Ibu Kota Israel itu porak-poranda.

Iran telah meluncurkan rudal balistik jarak menengah seri Qadr untuk menggempur Israel dalam perang terbaru antara kedua belah pihak, yang dimulai pada Sabtu (28/2). Sistem pertahanan udara Israel terlihat mencegat rentetan rudal di langit dalam rekaman video yang beredar.





(Zen Teguh)