Kampung Nastar Tangerang, Produsen Kue Kering dengan Omzet Ratusan Juta

TANGERANG – Sebuah kampung di Gang Kecil, Larangan Utara, Kota Tangerang, menjadi sentra produksi kue kering dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah. Tak heran, daerah ini pun dikenal dengan sebutan "Kampung Nastar".

Julukan Kampung Nastar diberikan pada 2023 setelah Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan program kampung tematik. Meski sebagian besar industri kue kering di sini masih berskala rumahan, menjelang Lebaran atau hari besar keagamaan, pesanan kue melonjak drastis.

Srikusmiati, salah satu perajin nastar, mengaku telah menjalankan bisnis kue kering di kampung ini selama 25 tahun. Seiring waktu, permintaan yang terus meningkat membuatnya mempekerjakan 30 orang pegawai untuk membantu produksi.

Selain menjual dalam bentuk toples, masyarakat juga bisa menjadi reseller, bahkan diberi kebebasan untuk membuat merek dagang sendiri. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp35.000 hingga Rp55.000 per toples. (Tim iNews/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)