Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Kampung Nastar Tangerang, Produsen Kue Kering dengan Omzet Ratusan Juta

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |10:21 WIB
Kampung Nastar Tangerang, Produsen Kue Kering dengan Omzet Ratusan Juta
Kampung Nastar Tangerang, Produsen Kue Kering dengan Omzet Ratusan Juta. (Foto: ist)
A
A
A

TANGERANG – Sebuah kampung di Gang Kecil, Larangan Utara, Kota Tangerang, menjadi sentra produksi kue kering dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah. Tak heran, daerah ini pun dikenal dengan sebutan "Kampung Nastar".

Julukan Kampung Nastar diberikan pada 2023 setelah Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan program kampung tematik. Meski sebagian besar industri kue kering di sini masih berskala rumahan, menjelang Lebaran atau hari besar keagamaan, pesanan kue melonjak drastis.

Srikusmiati, salah satu perajin nastar, mengaku telah menjalankan bisnis kue kering di kampung ini selama 25 tahun. Seiring waktu, permintaan yang terus meningkat membuatnya mempekerjakan 30 orang pegawai untuk membantu produksi.

Selain menjual dalam bentuk toples, masyarakat juga bisa menjadi reseller, bahkan diberi kebebasan untuk membuat merek dagang sendiri. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp35.000 hingga Rp55.000 per toples. (Tim iNews/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement