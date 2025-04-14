Mikrobus Terbakar di Banyumas, Tiga Orang Lompat Menyelamatkan Diri

BANYUMAS – Sebuah mikrobus angkutan antarkota hangus terbakar di depan SPBU Kedungrandu, Jalan Raya Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah. Insiden ini membuat kepanikan, hingga tiga orang di dalam kendaraan nekat melompat demi menyelamatkan diri.

Kebakaran hebat memicu kepulan asap pekat yang membubung tinggi, membuat para pengguna jalan enggan melintas di sekitar lokasi kejadian. Tiga orang yang berhasil lolos dari maut adalah sopir, kenek, dan satu penumpang.

Diduga, kebakaran disebabkan korsleting listrik yang menyambar tangki bahan bakar solar mikrobus hingga menimbulkan ledakan dan kobaran api besar. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)