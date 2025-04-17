Aksi Heroik Warga Bekasi Selamatkan Pengendara yang Nyaris Tertabrak Kereta

BEKASI – Aksi nekat sejumlah pengendara yang menerobos perlintasan kereta nyaris berujung maut di kawasan Pasar Proyek, Bekasi Timur. Beruntung, warga sekitar bertindak cepat dan melakukan aksi heroik dengan menyelamatkan para pengendara dari kecelakaan yang mengancam nyawa.

Peristiwa ini terjadi saat palang perlintasan sudah tertutup, namun sejumlah pengendara sepeda motor dan satu mobil tetap mencoba menerobos. Teriakan warga yang melihat kereta melaju dari kejauhan berhasil membuat masinis memperlambat laju kereta.

Salah satu mobil bahkan mengalami mati mesin tepat di tengah lintasan. Melihat situasi genting tersebut, beberapa warga langsung turun tangan mendorong mobil menjauh dari rel. Aksi mereka menyelamatkan pengendara ini menuai pujian dari warga lain yang menyaksikan.

Perlintasan kereta di Pasar Proyek, Bekasi Timur, memang dikenal rawan karena kerap dipadati kendaraan dan seringkali tak dijaga petugas. Warga berharap pihak berwenang meningkatkan pengawasan dan memberi peringatan lebih ketat agar kejadian serupa tak terulang. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)