Jokowi Tunjukkan Ijazah Fakultas Kehutanan UGM Tanggapi Polemik Keaslian

SOLO – Setelah sempat didemo ratusan warga terkait polemik keaslian ijazahnya, Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), secara tiba-tiba menunjukkan sejumlah ijazahnya kepada awak media. Langkah ini diambil setelah massa yang sempat menggeruduk Fakultas Kehutanan UGM juga mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Rabu siang, meminta klarifikasi mengenai keaslian ijazahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menunjukan ijazahnya mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ijazah kelulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Namun, meski membuka dokumen penting itu, Jokowi menegaskan bahwa awak media tidak diperbolehkan untuk memfoto atau merekam ijazahnya.

Keaslian ijazah Jokowi memang menjadi topik yang memicu polemik publik selama bertahun-tahun, terutama terkait beberapa kejanggalan dalam foto dirinya yang berkacamata dan penggunaan font yang tidak biasa pada ijazah tersebut. Meski begitu, pihak UGM memastikan bahwa Jokowi benar-benar kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)