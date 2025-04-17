Maling Terjepit di Plafon dan Ditemukan dalam Kondisi Lemas

Endro Dwirawan , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:36 WIB
Maling Terjepit di Plafon dan Ditemukan dalam Kondisi Lemas
Aksi pencurian dengan cara tidak biasa terjadi di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu/Foto: GTV
KEPAHIANG – Aksi pencurian dengan cara tidak biasa terjadi di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Seorang pemuda yang berniat membobol toko kelontong justru bernasib apes setelah dirinya terjepit di antara plafon dan atap toko. Setengah badannya menggantung hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi lemas oleh pemilik toko, Rabu pagi.

Pelaku diketahui mencoba masuk ke dalam toko melalui atap demi menghindari pintu utama. Namun, niat tersebut gagal total setelah tubuhnya tersangkut dan tak bisa bergerak. Rintihan pelaku yang terdengar dari atas toko mengagetkan sang pemilik saat hendak membuka usahanya pagi hari.

Saat dicek, pemilik toko terkejut mendapati kepala dan setengah badan pelaku tergantung dari plafon, sementara bagian kaki masih berada di atas atap. Diduga, pelaku sudah berada di posisi itu sejak dini hari hingga membuatnya lemas dan tidak berdaya.

Warga yang datang untuk membantu akhirnya mengevakuasi pelaku yang langsung dilarikan ke RSUD Kepahiang untuk mendapat perawatan medis. Beruntung, dalam kejadian ini tidak ada kerugian yang dialami pemilik toko.

Karena tidak mengalami kerugian dan atas dasar kemanusiaan, pemilik toko memutuskan tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

Berita Terkait
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
