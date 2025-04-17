HOME TV SCOPE GTV

Penculik Anak di Jakarta Timur Ditembak Polisi Setelah 5 Hari Buron

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:45 WIB
Aksi penculikan anak di bawah umur yang terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur/Foto: GTV
JAKARTA – Aksi penculikan anak di bawah umur yang terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur, berhasil digagalkan petugas Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Setelah lima hari dalam pelarian, pelaku berinisial AM (38) akhirnya tertangkap setelah polisi mendobrak pintu kontrakan pelaku di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Rabu. 

Saat petugas memasuki rumah, mereka hanya mendapati korban berinisial E-T-Z, seorang anak berusia 13 tahun, dalam kondisi ketakutan. Pelaku yang berusaha melarikan diri dengan naik ke pelafon rumah, akhirnya terpaksa dilumpuhkan dengan tindakan tegas karena melawan petugas.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang telah menculik korban sejak 10 April lalu mengakui telah mencabuli dan memperkosa korban sebanyak tiga kali. Korban yang mendapatkan visum medis mengalami luka robek di bagian kelamin.

Pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal 328 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman lebih dari 20 tahun penjara. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

