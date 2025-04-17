HOME TV SCOPE GTV

Dokter di Malang Lecehkan Pasien, Kasus Ramai di Media Sosial

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:45 WIB
Dugaan kasus pelecehan seksual melibatkan oknum dokter di satu rumah sakit swasta elit di Kota Malang/Foto: GTV
MALANG – Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum dokter di salah satu rumah sakit swasta elit di Kota Malang, Jawa Timur, kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Peristiwa ini pertama kali diungkap oleh selebgram asal Bandung, berinisial Q, yang menceritakan kronologi tindak asusila yang diduga dilakukan oleh seorang dokter di Persada Hospital Blimbing, Malang.

Modus yang dilakukan pelaku adalah meminta pasien membuka pakaian hingga telanjang untuk pemeriksaan detak jantung. Alih-alih diperiksa, pasien justru dilecehkan dan direkam dalam bentuk foto dan video. Oknum dokter tersebut bahkan diduga berada di kamar korban selama satu jam.

Peristiwa yang terjadi pada 28 September 2022 ini baru terungkap ke publik setelah korban berani mengunggah kejadian tersebut di media sosial. Hingga kini, pihak Persada Hospital belum memberikan keterangan terkait kasus ini, sementara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Malang menegaskan akan memberikan sanksi sesuai aturan jika terbukti melakukan pelanggaran.

Psikolog Forensik, Reza Indragiri, juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap tenaga medis untuk mencegah terulangnya perilaku menyimpang seperti ini. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

