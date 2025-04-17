Hangatnya Halal Bihalal Park Hyatt Jakarta dan MNC Peduli Bersama Anak Yatim

Suasana kebahagiaan terasa dalam Halal Bihalal dan Berbagi Keberkahan Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli/Foto: GTV

JAKARTA – Suasana penuh kebahagiaan terasa dalam acara Halal Bihalal dan Berbagi Keberkahan yang digelar Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli di The Residence, Park Hyatt Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Puluhan anak yatim dari sejumlah panti asuhan tampak bersuka cita menikmati momen spesial di bulan Syawal ini. Mereka diajak merasakan kehangatan silaturahmi sekaligus menyantap hidangan berkualitas dari hotel bintang enam tersebut.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim. Tak hanya berbagi kebahagiaan, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan antar sesama dalam suasana penuh keakraban.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tali silaturahmi antara dunia usaha dan masyarakat dapat semakin erat, sekaligus menjadi inspirasi untuk lebih peduli kepada sesama. (Dwinarto)



(Fetra Hariandja)