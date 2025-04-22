HOME TV SCOPE RCTI

Waspada, Produk Makanan Berlabel Halal Ini Ditemukan Mengandung Babi

Tim iNews TV , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |16:38 WIB
JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sembilan produk makanan olahan yang mengandung unsur babi meskipun beberapa di antaranya sudah bersertifikat halal. Temuan ini mengagetkan karena tujuh dari produk tersebut berlabel halal.

Beberapa produk yang teridentifikasi mengandung babi antara lain Corniche Fluty Jelly dan Corniche Marshmallow, serta beberapa jenis marshmallow lain yang diproduksi oleh berbagai merek. Makanan dengan label halal seperti ChompChomp dan Larbe juga tercatat terkontaminasi bahan yang tidak sesuai dengan sertifikasi halal.

Sebagai tindak lanjut, BPJPH telah melayangkan sanksi berupa penarikan produk-produk tersebut dari peredaran. Produk yang terlibat dalam temuan ini mencakup berbagai jenis permen dan marshmallow yang dipasarkan dengan klaim halal. (Dwinarto)

Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
