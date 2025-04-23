Terbongkar! Emak-Emak di Tanah Abang Sembunyikan Obat Keras dalam Rice Cooker

JAKARTA – Petugas gabungan menggelar razia obat keras daftar G di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan menemukan berbagai modus penyimpanan yang mengejutkan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah aksi seorang emak-emak yang menyembunyikan obat-obatan dalam panci penanak nasi multifungsi.

Dalam operasi tersebut, dua pemuda yang diduga hendak membeli obat keras langsung kabur begitu melihat petugas. Salah satu dari mereka kembali ke lokasi karena meninggalkan sepeda motornya. Namun, karena tidak ditemukan barang bukti saat digeledah, ia diizinkan pulang.

Razia menyasar lapak-lapak kaki lima yang menjual obat secara ilegal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan puluhan obat keras dari berbagai merek yang disembunyikan di dalam kantong plastik dan alat-alat rumah tangga.

Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Ahkmad Basuki, mengatakan pihaknya telah mengamankan 10 pedagang, sebagian besar berusia lanjut dan satu di antaranya masih di bawah umur.

“Obat-obatan ini sangat berbahaya karena dijual bebas tanpa resep. Kami akan mendalami lebih lanjut untuk menelusuri siapa pemasok utamanya,” ujar Kompol Haris.

Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan, dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara. Sementara itu, polisi masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan penyebaran obat daftar G tersebut. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)