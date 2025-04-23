Korban Dokter Kandungan Cabul di Garut Bertambah

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |10:51 WIB
Korban Dokter Kandungan Cabul di Garut Bertambah
Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dokter kandungan di Garut terus berkembang/Foto: GTV
GARUT – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terus berkembang. Kepolisian Resor Garut kembali menerima laporan dari tiga korban baru yang mengaku mendapat perlakuan tak senonoh dari dokter berinisial MFS.

Dengan tambahan laporan ini, jumlah korban pelecehan seksual oleh dokter tersebut kini mencapai lima orang. Seluruh korban telah menjalani pemeriksaan, termasuk visum dan pendampingan psikologis untuk memastikan kondisi mereka.

Berdasarkan keterangan, para korban mengalami pelecehan seksual saat menjalani pemeriksaan kandungan sepanjang tahun 2024. Dokter MFS diduga memancing kepercayaan pasien dengan menawarkan layanan USG kedua secara gratis, yang kemudian dijadikan kesempatan untuk melakukan tindakan tidak pantas.

Kasat Reskrim Polres Garut menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami motif dan modus operandi tersangka. Polisi juga membuka posko aduan untuk menampung laporan lanjutan dari masyarakat yang merasa menjadi korban atau memiliki informasi tambahan terkait kasus ini. Hingga saat ini, tersangka MFS telah ditetapkan sebagai tersangka dan dalam proses hukum lebih lanjut oleh pihak berwenang. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
