Korban Dokter Kandungan Cabul di Garut Bertambah

GARUT – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terus berkembang. Kepolisian Resor Garut kembali menerima laporan dari tiga korban baru yang mengaku mendapat perlakuan tak senonoh dari dokter berinisial MFS.

Dengan tambahan laporan ini, jumlah korban pelecehan seksual oleh dokter tersebut kini mencapai lima orang. Seluruh korban telah menjalani pemeriksaan, termasuk visum dan pendampingan psikologis untuk memastikan kondisi mereka.

Berdasarkan keterangan, para korban mengalami pelecehan seksual saat menjalani pemeriksaan kandungan sepanjang tahun 2024. Dokter MFS diduga memancing kepercayaan pasien dengan menawarkan layanan USG kedua secara gratis, yang kemudian dijadikan kesempatan untuk melakukan tindakan tidak pantas.

Kasat Reskrim Polres Garut menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami motif dan modus operandi tersangka. Polisi juga membuka posko aduan untuk menampung laporan lanjutan dari masyarakat yang merasa menjadi korban atau memiliki informasi tambahan terkait kasus ini. Hingga saat ini, tersangka MFS telah ditetapkan sebagai tersangka dan dalam proses hukum lebih lanjut oleh pihak berwenang. (Dwinarto)

