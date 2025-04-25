Warga dan Ormas Desak Tutup Tempat Hiburan Malam Setelah Viral Aksi Asusila Dua Pria

MAKASSAR – Ratusan warga dan organisasi masyarakat (ormas) di Makassar, Sulawesi Selatan, menggeruduk tempat hiburan malam, Helen's Play Mart, di Jalan Pettarani setelah aksi asusila dua pria yang terekam viral di media sosial. Warga yang geram menuntut agar tempat hiburan tersebut ditutup dan disegel.

Massa mendesak Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar untuk segera melakukan tindakan tegas. Petugas yang tiba di lokasi memeriksa identitas pengunjung dan memastikan tidak ada anak di bawah umur di tempat tersebut. Jika tuntutan tidak dipenuhi, warga dan ormas berencana akan menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Makassar. (Muhammad Nur Bone/Dwinarto)





