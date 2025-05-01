Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Fedor Gorst dan Johann Chua Meriahkan Ekshibisi Biliar di Tangerang

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |08:31 WIB
Fedor Gorst dan Johann Chua Meriahkan Ekshibisi Biliar di Tangerang. (Foto: Ist)
A
A
A

TANGERANG – Dua atlet biliar kelas dunia, Fedor Gorst asal Rusia-Amerika dan Johann Chua dari Filipina, hadir dalam event ekshibisi "True Champ bersama Fedor Gorst" yang digelar di Oryza Pool and Café, Tangerang, Banten.

Event yang digagas oleh Moor Production bekerja sama dengan PB POBSI dan iNews Media Group ini menjadi ajang langka bagi para atlet dan pecinta biliar tanah air untuk menjajal kemampuan mereka langsung melawan bintang internasional.

Melalui laga ekshibisi ini, PB POBSI berharap dapat membangun motivasi atlet muda Indonesia agar terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat dunia. Selain memberikan pengalaman tanding yang berharga, acara ini juga menjadi bentuk nyata kontribusi dalam memajukan olahraga biliar di Indonesia.

Antusiasme peserta dan penonton pun terlihat tinggi, menjadikan ekshibisi ini tak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda biliar Indonesia. (Tim iNews/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
POBSI Biliar TV Scope GTV TV Scope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877//mudik-Nedx_large.jpg
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement