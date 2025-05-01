Fedor Gorst dan Johann Chua Meriahkan Ekshibisi Biliar di Tangerang

TANGERANG – Dua atlet biliar kelas dunia, Fedor Gorst asal Rusia-Amerika dan Johann Chua dari Filipina, hadir dalam event ekshibisi "True Champ bersama Fedor Gorst" yang digelar di Oryza Pool and Café, Tangerang, Banten.

Event yang digagas oleh Moor Production bekerja sama dengan PB POBSI dan iNews Media Group ini menjadi ajang langka bagi para atlet dan pecinta biliar tanah air untuk menjajal kemampuan mereka langsung melawan bintang internasional.

Melalui laga ekshibisi ini, PB POBSI berharap dapat membangun motivasi atlet muda Indonesia agar terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat dunia. Selain memberikan pengalaman tanding yang berharga, acara ini juga menjadi bentuk nyata kontribusi dalam memajukan olahraga biliar di Indonesia.

Antusiasme peserta dan penonton pun terlihat tinggi, menjadikan ekshibisi ini tak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda biliar Indonesia. (Tim iNews/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)