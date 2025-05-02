Suasana Haru Warnai Keberangkatan Ratusan Calon Jemaah Haji di Tangerang dan Karawang

TANGERANG – Suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan 384 calon jemaah haji asal Kabupaten Tangerang di Masjid Agung Al Amjad, Tigaraksa, pagi tadi. Para jemaah, yang akan beribadah di Tanah Suci selama sekitar 40 hari, berpelukan dan berpamitan dengan keluarga tercinta.

Anak seorang calon jemaah haji terlihat terus memeluk ibundanya sambil menangis, seolah tak ingin berpisah. Setelah menginap semalam di Asrama Haji Pondok Gede, para calon jemaah haji ini akan diterbangkan ke Madinah pada pagi besok.

Di Karawang, sekitar 2.000 calon jemaah haji juga bersiap untuk berangkat, meski ada 37 orang yang terancam gagal berangkat karena masalah administrasi atau kondisi kesehatan. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)