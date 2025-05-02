Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Polisi Tangkap Pelaku Premanisme di Kemang, Senjata Tajam dan Senapan Angin Diamankan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |20:46 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Premanisme di Kemang, Senjata Tajam dan Senapan Angin Diamankan. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Aksi premanisme yang meresahkan warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, berhasil diungkap aparat Polres Metro Jakarta Selatan dalam waktu kurang dari 24 jam. Sejumlah pria diamankan bersama barang bukti berupa senjata tajam, senapan angin, dan satu unit mobil yang diduga digunakan pelaku.

Para pelaku diketahui terlibat dalam bentrokan yang terjadi pada Rabu pagi kemarin. Polisi juga menangkap dua pelaku utama berinisial AK dan MAG di kawasan Jalan Antasari saat mencoba melarikan diri menggunakan mobil kuning yang dipakai untuk menyuplai senjata.

Penangkapan ini berlanjut dengan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Kemang Utara G Nomor 01. Dari lokasi tersebut, polisi menyita empat senapan angin berbagai merek, tiga parang, sembilan unit handphone, serta satu mobil Agya warna kuning.

Seluruh pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk premanisme yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. (Rizki Faluvi/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement