Polisi Tangkap Pelaku Premanisme di Kemang, Senjata Tajam dan Senapan Angin Diamankan

JAKARTA – Aksi premanisme yang meresahkan warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, berhasil diungkap aparat Polres Metro Jakarta Selatan dalam waktu kurang dari 24 jam. Sejumlah pria diamankan bersama barang bukti berupa senjata tajam, senapan angin, dan satu unit mobil yang diduga digunakan pelaku.

Para pelaku diketahui terlibat dalam bentrokan yang terjadi pada Rabu pagi kemarin. Polisi juga menangkap dua pelaku utama berinisial AK dan MAG di kawasan Jalan Antasari saat mencoba melarikan diri menggunakan mobil kuning yang dipakai untuk menyuplai senjata.

Penangkapan ini berlanjut dengan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Kemang Utara G Nomor 01. Dari lokasi tersebut, polisi menyita empat senapan angin berbagai merek, tiga parang, sembilan unit handphone, serta satu mobil Agya warna kuning.

Seluruh pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk premanisme yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. (Rizki Faluvi/Dwinarto)

