Iming-Iming Koin Setara Rp800 Ribu, Warga Bekasi Serbu Ruko untuk Scan Retina

BEKASI – Ratusan warga memadati sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Jawa Barat, demi mengikuti program imbalan koin digital yang diklaim dapat ditukar hingga Rp800 ribu. Warga diminta mengunduh aplikasi bernama World dan melakukan verifikasi biometrik dengan memindai retina mata.

Menariknya, proses pendaftaran ini tidak memerlukan pengisian data pribadi atau menunjukkan kartu identitas. Warga cukup mengunduh aplikasi di ponsel, membuat janji temu, lalu melakukan pemindaian iris mata menggunakan alat khusus yang disediakan di lokasi.

Setelah berhasil memverifikasi identitas melalui biometrik, warga akan menerima sejumlah koin digital yang dapat dikonversi menjadi rupiah melalui dompet digital. Namun, di tengah maraknya antusiasme masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdig) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional aplikasi Worldcoin dan World ID. Langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan data biometrik yang sangat sensitif.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Tools for Humanity, bagian dari proyek Worldcoin, yang menyediakan layanan pengelolaan uang kripto, penyimpanan identitas digital, hingga akses jaringan global berbasis blockchain. Pemerintah menyatakan akan memanggil pengembang aplikasi tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perlindungan dan keamanan data masyarakat. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)