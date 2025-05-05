Kewalahan Didik Anak, Orang Tua Dukung Pelajar Bermasalah Masuk Barak TNI

PURWAKARTA – Dengan tatapan penuh harap, sejumlah orang tua dari Purwakarta, Subang, dan Karawang melepas keberangkatan 29 pelajar ke barak militer di Rindam III/Siliwangi, Bandung. Para pelajar SMA dan SMK ini merupakan siswa yang terlibat kenakalan remaja dan dinilai perlu pembinaan disiplin ketat.

Beberapa dari pelajar tersebut bahkan secara sukarela didaftarkan oleh orang tua mereka sendiri karena merasa kewalahan mendidik anak di rumah. Di barak militer, para pelajar akan menjalani pembinaan intensif selama dua pekan hingga satu bulan, meliputi pelatihan wawasan kebangsaan, budi pekerti, dan penanaman cinta tanah air.

Namun, kebijakan ini menuai tanggapan beragam. Yayasan Taman Siswa Yogyakarta menolak pendekatan militeristik ini. Mereka menilai pembinaan seharusnya dilakukan secara humanis, dengan lebih menekankan pada pendekatan psikologis dan pendidikan karakter di lingkungan yang lebih mendukung.

Meski demikian, bagi sejumlah orang tua, pengiriman anak ke barak dinilai sebagai upaya terakhir untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Pemerintah daerah pun terus memantau program ini agar berjalan sesuai koridor pendidikan dan pembinaan moral. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)