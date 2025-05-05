Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Kewalahan Didik Anak, Orang Tua Dukung Pelajar Bermasalah Masuk Barak TNI

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |17:02 WIB
Kewalahan Didik Anak, Orang Tua Dukung Pelajar Bermasalah Masuk Barak TNI
Sejumlah orang tua melepas keberangkatan 29 pelajar ke barak militer di Rindam III/Siliwangi, Bandung/Foto: RCTI
A
A
A

PURWAKARTA – Dengan tatapan penuh harap, sejumlah orang tua dari Purwakarta, Subang, dan Karawang melepas keberangkatan 29 pelajar ke barak militer di Rindam III/Siliwangi, Bandung. Para pelajar SMA dan SMK ini merupakan siswa yang terlibat kenakalan remaja dan dinilai perlu pembinaan disiplin ketat.

Beberapa dari pelajar tersebut bahkan secara sukarela didaftarkan oleh orang tua mereka sendiri karena merasa kewalahan mendidik anak di rumah. Di barak militer, para pelajar akan menjalani pembinaan intensif selama dua pekan hingga satu bulan, meliputi pelatihan wawasan kebangsaan, budi pekerti, dan penanaman cinta tanah air.

Namun, kebijakan ini menuai tanggapan beragam. Yayasan Taman Siswa Yogyakarta menolak pendekatan militeristik ini. Mereka menilai pembinaan seharusnya dilakukan secara humanis, dengan lebih menekankan pada pendekatan psikologis dan pendidikan karakter di lingkungan yang lebih mendukung.

Meski demikian, bagi sejumlah orang tua, pengiriman anak ke barak dinilai sebagai upaya terakhir untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Pemerintah daerah pun terus memantau program ini agar berjalan sesuai koridor pendidikan dan pembinaan moral. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement