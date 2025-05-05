Mobil Listrik Tabrak Mobil di Jalan Tol, Bayi Luka Berat

Sebuah mobil listrik menabrak kendaraan di depannya dan menyebabkan kepala bayi dua bulan terluka/Foto: RCTI

Mobil Listrik Tabrak Mobil di Jalan Tol, Bayi Luka Berat

JAKARTA – Sebuah insiden terjadi di Jalan Tol Sedyatmo, Penjaringan, Jakarta Utara, ketika sebuah mobil listrik menabrak kendaraan di depannya. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang bayi berusia dua bulan terluka di bagian kepala. Bayi malang itu segera dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional untuk perawatan intensif.

Sementara itu, pengemudi mobil listrik yang terlibat dalam tabrakan tersebut diduga melarikan diri setelah kejadian. Mobil listrik yang ditinggalkan di lokasi memiliki kondisi kap depan terbuka, menunjukkan adanya kerusakan yang cukup parah akibat tabrakan.

Kepolisian setempat tengah menyelidiki insiden ini dan berupaya mengidentifikasi pengemudi yang kini diketahui sedang dirawat di rumah sakit. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)