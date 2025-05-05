Pasangan Kekasih Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap di Pulogadung

JAKARTA – Sebuah pasangan kekasih di Pulogadung, Jakarta Timur, terekam kamera CCTV membuang bayi yang diduga merupakan hasil hubungan gelap mereka. Kejadian ini berlangsung di depan rumah kontrakan di Jatinegara Kaum Satu, Pulogadung, dan bayi yang diperkirakan berusia tiga hari itu masih memiliki tali pusar yang menempel.

Setelah ditemukan, bayi tersebut segera dibawa ke Puskesmas dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Selanjutnya, bayi tersebut dipindahkan ke Panti Balita Cipayung untuk perawatan lebih lanjut.

Pihak kepolisian setempat kini tengah menyelidiki kasus ini untuk menangkap pasangan kekasih yang terlibat dalam tindakan pengabaian tersebut. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)