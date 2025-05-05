Kekasih Aniaya Balita hingga Tewas di Kosambi Tangerang, Beralasan Cinta Dilarang Keluarga

Seorang balita berusia 4 tahun tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh kekasih ibunya di sebuah rumah kontrakan

KOSAMBI – Seorang balita berusia 4 tahun tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh kekasih ibunya di sebuah rumah kontrakan di Desa Rawa Burung, Kosambi, Tangerang. Pelaku, yang bekerja sebagai satpam di Bandara Soekarno-Hatta, mengaku marah karena hubungan cintanya dengan ibu korban tidak disetujui oleh keluarga.

Peristiwa tragis ini terjadi setelah korban menangis di tengah malam. Pelaku, yang emosi, langsung melakukan kekerasan terhadap balita tersebut hingga tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Meskipun ibu korban bekerja di bandara dan tidak tahu kejadian tersebut, saat pulang siang harinya, ia mendapati rumah terkunci.

Setelah dibuka secara paksa, ia menemukan anaknya sudah tak bernyawa. Pelaku ditangkap oleh polisi dan sedang menjalani pemeriksaan untuk mengungkap kemungkinan adanya kekerasan seksual dalam kasus ini. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)