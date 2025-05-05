Kesal Ibunya Menikah Lagi, Anak Bakar Rumah Orangtuanya

MAKASSAR – Seorang anak di Makassar nekat membakar rumah orangtuanya setelah merasa kesal dengan pernikahan ibunya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Kebakaran yang terjadi di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakkukang, melalap dua rumah dan sebuah warung, serta menewaskan seorang nenek.

Peristiwa tragis ini diketahui terjadi saat tersangka dalam keadaan mabuk miras. Ia diduga sengaja membakar rumah orangtuanya sebagai bentuk kekesalan. Kebakaran itu tidak hanya menyebabkan kerusakan material, tetapi juga merenggut nyawa sang nenek. Tersangka kini menghadapi ancaman hukuman 15 tahun penjara atas perbuatannya. (Dwinarto)

