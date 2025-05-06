HOME TV SCOPE MNCTV

Tawuran Berdarah dengan Senjata Tajam di Menteng

Rani Sanjaya , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |15:02 WIB
Tawuran Berdarah dengan Senjata Tajam di Menteng
Tawuran antar dua kelompok warga yang saling serang menggunakan senjata tajam terjadi di Menteng/Foto: MNCTV
JAKARTA – Tawuran antar dua kelompok warga yang saling serang menggunakan senjata tajam terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, menyebabkan kemacetan total dan keresahan warga. Peristiwa ini melibatkan warga Jalan Tambak, Menteng, dan kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, yang terlibat dalam perkelahian dengan menggunakan senjata berbahaya seperti pisau besar, batu, botol kaca, hingga petasan.

Kejadian ini membuat arus lalu lintas di Jalan Tambak menuju Matraman menuju Manggarai lumpuh, sementara warga yang terjebak di lokasi mengaku khawatir menjadi korban salah sasaran. Tawuran baru berhenti setelah aparat kepolisian mengerahkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti terjadinya tawuran antar kelompok tersebut, namun kepolisian terus melakukan penyelidikan. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

