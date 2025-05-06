Tim SAR Evakuasi Jenazah Pendaki dari Jurang di Bondowoso 

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |15:07 WIB
Tim SAR Evakuasi Jenazah Pendaki dari Jurang di Bondowoso 
Seorang pelajar bernama Fahrul Hidayatullah alias Baim (18) tewas setelah jatuh ke jurang Gunung Saeng/Foto: MNCTV
BONDOWOSO – Seorang pelajar bernama Fahrul Hidayatullah alias Baim (18), warga Kecamatan Bangsalsari, tewas setelah jatuh ke jurang sedalam 150 meter saat mendaki Gunung Saeng, Bondowoso, Minggu (4/5). Korban yang sedang dalam perjalanan pulang bersama empat rekannya, tidak dapat selamat setelah terperosok ke jurang dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Proses evakuasi jenazah korban dilakukan secara estafet oleh petugas gabungan dari puncak gunung menuju posko SAR di Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk otopsi dan kemudian diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan di Jember.

Gunung Saeng, yang dikenal dengan pemandangan sunset dan keindahan alamnya, kini menjadi salah satu destinasi favorit para pendaki. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dan persiapan saat mendaki gunung. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
