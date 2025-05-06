Tim SAR Evakuasi Jenazah Pendaki dari Jurang di Bondowoso

BONDOWOSO – Seorang pelajar bernama Fahrul Hidayatullah alias Baim (18), warga Kecamatan Bangsalsari, tewas setelah jatuh ke jurang sedalam 150 meter saat mendaki Gunung Saeng, Bondowoso, Minggu (4/5). Korban yang sedang dalam perjalanan pulang bersama empat rekannya, tidak dapat selamat setelah terperosok ke jurang dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Proses evakuasi jenazah korban dilakukan secara estafet oleh petugas gabungan dari puncak gunung menuju posko SAR di Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk otopsi dan kemudian diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan di Jember.

Gunung Saeng, yang dikenal dengan pemandangan sunset dan keindahan alamnya, kini menjadi salah satu destinasi favorit para pendaki. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dan persiapan saat mendaki gunung. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)