Dua Pengendara Sepeda Motor Luka Parah Tertimpa Dahan Pohon

SURABAYA – Dua pengendara sepeda motor di Surabaya mengalami luka parah setelah tertimpa dahan pohon besar yang tiba-tiba patah. Farhan Perdana (27) dan Jessica (23) tengah melintas di Jalan Raya Rungkut Industri SIER, Surabaya, saat kejadian tersebut terjadi, tanpa adanya angin kencang atau hujan yang menyertai.

Dahan pohon sonokeling yang patah menimpa kedua korban, menyebabkan luka serius di kepala dan tubuh mereka. Tim medis dari PMI Surabaya segera memberikan pertolongan pertama dan mengantar kedua korban ke IGD RSI Jemursari untuk perawatan lebih lanjut. Dua unit sepeda motor yang digunakan korban juga mengalami kerusakan parah. Diduga, patahnya dahan pohon disebabkan oleh kurangnya perawatan pada taman kota tersebut. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)