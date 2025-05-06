Bimbingan Ibadah Jadi Kunci Jemaah Haji Indonesia Capai Haji Mabrur

JAKARTA – Musim haji menjadi momen berkumpulnya jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Di tengah padatnya rangkaian ibadah, kehadiran petugas bimbingan ibadah haji memegang peran penting dalam memastikan kelancaran dan kekhusyukan ibadah para jemaah Indonesia.

Petugas bimbingan ibadah tak sakadar mendampingi secara teknis, tetapi juga memberikan arahan agar seluruh tahapan ibadah dilakukan sesuai tuntunan syariat. Jemaah pun diimbau memperhatikan larangan-larangan dalam ibadah haji agar ibadah yang dijalankan menjadi sah dan makbul.

Khusus bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik, bimbingan intensif menjadi sangat dibutuhkan. Pendampingan ini memastikan mereka tetap dapat menjalankan ibadah dengan sempurna.

Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri telah menyiapkan 4.200 petugas haji, termasuk pembimbing ibadah yang telah menjalani pelatihan khusus. Mereka akan mendampingi jamaah sejak di asrama haji hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para calon haji Indonesia dapat kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur. (Dwinarto)

